經長到社頭 襪廠促嚴管中國襪竄台

2019-08-28

〔記者陳冠備／彰化報導〕美中貿易大戰引發台商回流，政府雖推出各項優惠來協助，但長期扎根台灣的織襪業卻大吐苦水。經濟部長沈榮津昨天到彰化縣社頭鄉的織足藏樂館與當地業者進行座談，業者指出，每年有三百萬打中國製織襪製品在台販售，有的甚至偽裝「MIT」（台灣製造）產品，未來美中貿易開戰，「洗產地」問題恐更將嚴重，希望政府要加強管理。

每年300萬打中國貨在台販售

美國從九月一日起，對中國輸出的襪品加徵百分之十關稅，台灣織襪業「久旱逢甘霖」，可望迎來轉單商機，但有業者擔心，中國產品銷美受挫後不排除傾銷回台灣，甚至可能透過台灣「洗產地」銷美，台灣屆時將淪為中國襪品中繼站，對此立法委員陳素月邀請經濟部長沈榮津、工業局副局長楊伯耕、標準檢驗局副局長王聰麟等人與當地業者進行座談。

冒牌ＭＩＴ可能「洗產地」銷美

陳素月指出，中國製織襪產品有大量傾銷情況，但政府缺乏人力去追查小三通或者空運來台的中國製棉襪；另外，中國製襪品常透過網路平台販售，在欠缺商品檢驗與合法課稅下，直接賣給消費者，政府也沒法處理。

台灣區織襪工業同業公會理事長魏平儀說，目前台灣市場每年約有三百萬打襪品是中國貨，有的還偽裝「MIT」產品出售，中美貿易大戰若開打，台灣的訂單會提高，但相對的中國襪品來台後標示「台灣製造」，造成所謂「洗產地」的問題，台灣廠家不見得真的能實際接到訂單生產。

其他業者表示，政府應嚴抓仿冒品或將產品進行分級，否則設計都被別人仿冒，不論品質優劣都能打上MIT，那花大錢研發產品反而賣不出去。也有業者說，確實有訂單已轉向台灣，但許多廠房面臨設備老舊、原料使用及用地問題，這塊大餅看得到卻吃不到，希望政府幫忙解決。

沈榮津承諾會盡力協助業者

政府沒辦法大海撈針！沈榮津表示，中美貿易戰讓國外訂單有機會轉到台灣，政府知道業者擔心的就是「產品標示」和「洗產地」的問題，他承諾經濟部會盡力協助，但政府沒有足夠人力全台逐家查驗。

魏平儀則表示，業者可透過公會檢舉，讓經濟部進行查驗。經濟部也責成所屬窗口專責給予輔導與協助，一起解決基層廠商實際的問題，把轉單留在台灣。

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