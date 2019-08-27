高度近視患者 慎防視網膜病變

2019-08-27

記者王俊忠／台南報導

一名40多歲女性，10多年前曾接受雷射近視手術，近視度數從原本的近千度降到百度，但後來陸續出現右眼黃斑部病變與雙眼核性白內障，所幸及時就醫診治，視力未受損；但醫師臨床發現，高度近視患者出現視網膜病變有增加趨勢，提醒民眾應多從事戶外活動，也不要長時間近距離用眼，以免近視度數節節上升。

台南市立安南醫院眼科醫師洪純玲指出，現今全球近視人口約14億，且逐漸增加，台灣更高居世界第3名、大學生近視率高達9成，大於600度的人數佔近視人口的1/5。

值得注意的是，高度近視有許多併發症，包括眼底黃斑部脈絡膜新生血管、網膜裂孔、網膜剝離等。

洪純玲提醒，雷射近視手術雖然可以解決屈光問題，但不能解決高度近視發生視網膜病變的機率。

臨床上遇到的女病患接受雷射近視手術，近視度數下降，但在兩年多前，右眼看東西歪斜、黑影、眼睛乾澀、疲勞等症狀，眼底檢查發現，她的右眼黃斑部有高度近視性脈絡膜新生血管，合併有滲出液，因此為她做右眼玻璃體內抗新生血管因子注射後，視力恢復先前水準。

1年後，女患者的近視度數又增加且視力模糊，再回診發現雙眼有核性白內障，手術置換人工水晶體後，視力恢復1.0，幸未留下後遺症。

洪純玲強調，預防高度近視非常重要，一定要避免長時間近距離閱讀、用眼過度，及遠離3C藍光刺激傷害。一旦發現自己視力有問題，要趕緊找眼科醫師檢查及後續治療。

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