天熱狂吹冷氣、吃冰 當心中「陰暑」

2019-08-27

記者李容萍／桃園報導

節氣雖已過立秋，白天仍然高溫炎熱，許多人喜歡大口吃冰、喝涼飲，或是滿身大汗跑進冷氣房，或對著電風扇直吹，頓時感覺暑氣全消。中醫師提醒，頻繁進出溫差大的環境，或是過量食用冰品冷飲，容易讓體內熱氣無法散發，而出現疲倦、頭悶痛、腹痛、腹瀉等症狀，這可能是中了「陰暑」，建議養成良好的運動習慣，而且盡量避免喝冰水、吃生冷食物，以免陰暑危害。

聯新國際醫院中醫科主治醫師黃麟峰指出，中醫將中暑分成「陽暑」與「陰暑」，俗稱的「冷氣病」，就是陰暑的一種。因為天氣炎熱，頻繁進出冷氣房的大溫差環境，或是揮汗如雨又直吹電扇，身體表面的熱氣突然被大量帶走，導致毛細孔急速收縮，熱氣無法排出體外，就可能出現冷氣病，而有類似小感冒症狀，像是疲倦感、身體微熱卻沒出汗，或是頭悶痛等身體不適。

喜歡喝大量冰水或加很多冰塊的飲料，或是貪食瓜果類等生冷食品，導致腸胃無法適應劇烈變化，容易出現腹痛、腹瀉等消化道不適，也是常見的陰暑症狀。

薑湯或不辣咖哩 可緩解腸胃不適

黃麟峰說，陰暑好發於業務員、小朋友或平常腸胃較虛弱的族群。如何預防夏日陰暑、冷氣病上身？他建議，要培養運動習慣，讓身體循環可適應溫差變化產生的不適，尤其身體出汗排出熱氣，能緩解疲倦、頭痛不適；也可以在腹部熱敷、喝溫水或薑湯，或是吃點不辣的咖哩，也可緩解腸胃不適。

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