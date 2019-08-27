腰椎骨髓炎 微創內視鏡手術搞定

2019-08-27

文／陳建民、陳瑩潔

57歲的陳先生，本身有抽菸習慣，曾經因腰椎病灶至其他醫院進行手術，術後疼痛及麻雖有改善，但約一週後伴隨而來的是背痛、腰痠、無力感，且坐不到5分鐘，站立也無法超過30分鐘，睡眠更是因為痠到不行而導致品質差，疼痛指數高達7分（總分10分）。

經歷一個月痛苦折騰後，就醫發現抽血檢驗中，除了感染值偏高，且開始有發燒情況，經過腰椎核磁共振檢查後才發現腰椎遭細菌侵入，其診斷為腰椎第四、五節椎間盤及骨髓炎。

簡單來說，腰椎骨髓炎就是腰椎受到細菌感染，導致椎間盤或骨骼被細菌侵蝕、發炎，發生原因可能與年紀、免疫功能降低、長期吸菸有關，常見的感染菌種是金黃色葡萄球菌、鏈球菌、念珠菌等。

一般骨髓炎症狀，可以先使用抗生素治療，但如果抽血檢查無法了解感染菌種及控制其疾病症狀，建議手術治療，手術中留取檢體化驗，再搭配抗生素治療，通常是需要住院一個月以上，施打抗生素藥物，嚴重的話，可能需要不只一次細菌清創引流手術。

陳先生後來在局部麻醉下，接受微創腰椎內視鏡引流手術，術後裝置引流管（傷口約1公分），讓細菌可以隨著管道引流出來。

同時感染科醫師給予抗生素治療，陳先生術後隔天，背部疼痛、睡眠品質都已改善許多，疼痛指數已下降約莫2分，且反覆發燒情況也控制下來了。

骨髓炎因復發率高且不易診斷，所以本身自我的照護能力相當重要，需減少菸酒及藥物濫用，加上足夠均衡的營養、運動，養成良好的生活習慣。

（作者分別為彰化基督教醫院神經外科主治醫師、個案管理師）

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