控糖穩定 仍有低血糖風險

2019-08-27

文／余宜叡

60多歲的古先生一確診罹患糖尿病，就接受胰島素與口服降血糖藥治療，因此糖化血色素一直控制在7%以下。這樣穩定的情形持續3年，隨著血糖上升，醫師幫他調整用藥，再加上半顆另一類的血糖藥，這樣的情形也穩定控制了2年，身體無任何不適，糖化血色素也一直控制在7%以下。

古先生這次回診分享他最近發生低血糖事件，醫師再檢視他的用藥、飲食和運動情況，發現日常一切並無較大的改變，惟提到低血糖發生前，曾持續做了時間久、強度高的運動，接著他就發生身體無力、冒冷汗、感覺快休克，當下他回想起之前醫師與衛教師的教導，懷疑自己已低血糖，立刻飲用含糖果汁，沒多久身體狀況漸漸恢復。

可能受飲食和運動影響

這是他第一次發生這麼嚴重的低血糖症狀，他真的嚇到了。這次回診特別詢問醫師：「我的血糖不是已穩定，這樣的用藥不是也不易低血糖嗎？」事實上，糖尿病患者即使已用不易低血糖的控制用藥，血糖還是會受到生活上飲食和運動的影響改變，而造成低血糖的情形。

◎臨床上常見的原因有：

●飲食份量過少：患者可能因疾病或工作的關係，吃得比平常少、或來不及吃。

●飲食時間延後：患者可能因工作的關係，進食時間比平常晚或更晚。

●運動時間或運動強度增加：患者可能從事新形態的運動，讓身體消耗更多葡萄糖。

●自行改變或調整用藥：原定早晚各吃一顆的藥，患者因故未吃，在下一餐一次突然服用兩顆，自行改變或調整原定用藥，或者針劑藥多打了幾單位，導致劑量過重等情形亦同。

為有效降低低血糖的發生率，建議患者飲食上應定時定量、運動前要監測血糖是否過低，或直接補充少量含有醣類食物、藥物服用與施打務必按照醫師指示使用，有任何用藥問題可以詢問藥師、衛教師或醫師，如此才能減少低血糖的風險和不適。

一旦發生低血糖，容易造成患者身體不適的症狀，過度的低血糖更可能會致命！生活中，患者若得知出現低血糖的症狀，建議量測當下的血糖，同時儘速回診，由專業醫療團隊協助找出低血糖的原因，並調整後續血糖控制的計畫，避免再次低血糖。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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