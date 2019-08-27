嘉市巷弄長照站 進駐嘉大校園

2019-08-27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市落實長照2.0，服務更專業多元，嘉義基督教醫院與國立嘉義大學合作，在嘉大林森校區教室成立C級巷弄長照站「嘉園」，整合醫療、教學資源服務在地長者，昨天揭牌；接受長照服務的一位七旬阿嬤笑著說，學校給人一種尊榮感，她住在附近，自己騎腳踏車來，還主動介紹朋友一起來。

市長黃敏惠表示，嘉園開全國之先，在國立大學校園內成立C級巷弄長照站，市府正進行大眾運輸規劃，將配合提供公車服務，給長者最好的長照服務。

嘉基院長姚維仁指出，嘉園每天都會安排律動課程、桌遊、唱歌、手作等活動，服務年滿六十五歲以上能自理生活或輕度失能長者，也歡迎聘僱外籍看護的長者一同加入嘉園行列。

體育與健康休閒學系師生 設計課程

嘉大校長艾群表示，嘉大四個校區中，林森校區是唯一沒有學術單位進駐的校區，校方提供閒置教室與嘉基合作打造巷弄長照站，活化校區也促進社區共融；嘉大體育與健康休閒學系每週一、五會針對長者身體平衡等設計系列課程，讓師生有機會將所學回饋社會，也讓長者達到預防或延緩失能的效果。

嘉市居家服務中心主任林玉琴指出，嘉園目前服務太平里、林森里約十八位長者，詳洽：05-2760650。

市府說，嘉市目前已建置四個A級社區整合型服務中心、六十個B級社區複合型服務中心、十四個C級巷弄長照站，年底前目標為廿個C級巷弄長照站。

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