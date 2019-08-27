註冊費缺200萬 雲林家扶籲捐助

2019-08-27

〔記者林國賢、詹士弘／雲林報導〕開學在即，雲林家扶中心受助戶註冊費缺口高達二百萬元，彰化二林天人宮昨送來廿五萬元助學金以及五車普度供品，盼家扶孩子能安心迎接新學期。

彰化二林天人宮25萬助學

家扶中心主任廖志文表示，中心目前扶助家庭一千一百戶，註冊費約需五百萬元，受到景氣影響，今年募款情況較往年不好，至今仍有二百萬缺口，極待各界贊助。

二林鎮天人宮昨送來五車普度「施食」給受扶助家庭，得知助學金不夠，再贊助廿五萬元現金；天人宮主持胡建雄說，教育是幫助孩子脫貧最重要的途徑，希望讓孩子不再因為經濟因素失去學習機會。

家扶扶幼主委陳燦勳表示，天人宮每年將普度品送給家扶受助家庭與贊助獎助學金，更捐款超過三百萬元協助北港據點館設，大愛令人敬佩。

這幾天莪馨會志工媽媽們忙著整理民眾捐贈的物資，這些物資除二林天人宮，還有北港武德宮、土庫順天宮、虎尾東區普渡會等單位捐贈。

西螺福興宮普度物資贈弱

另外，西螺福興宮中元節普度法會大批供品，廟方昨與西螺警分局、義警大隊、民防分隊、巡守隊將供品轉送給轄區內有需要的民眾。

驛起響愛社會關懷協會、雲林圓夢上場協會主辦驛起響愛公益園遊會，九月七日將於虎尾鎮中山路時光廊廣場登場，義賣盈餘全數捐助若瑟醫院公益基金，幫助長照推展，歡迎民眾將家中全新或堪用物品、玩具、童書等捐出義賣，也歡迎民眾能多認購園遊券。

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