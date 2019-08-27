捷運三鶯線延伸桃園八德 國發會通過

2019-08-27

〔記者賴筱桐、魏瑾筠／綜合報導〕行政院國家發展委員會昨審查通過捷運三鶯線延伸桃園八德段的可行性研究報告，近期報行政院核定，可銜接桃園捷運綠線、機場線，是串聯北北桃捷運路網最後一哩路，希望能在二年內完成綜合規劃核定，預計二○二八年完工。

近期報核定 拚2028年完工

新北市捷運工程局局長李政安表示，三鶯線延伸桃園八德段總經費為一一六．四一億元，中央補助五十．八五億元，桃園市政府負擔六十五．五六億元，工程由新北市政府代辦，預計在二○二一年以前完成綜合規劃、都市計畫變更與環境影響評估等作業，在行政院核定綜合規劃報告書後七年（二○二八年）完工。

2站3.8公里 經費116億元

李政安指出，延伸段路線從三鶯線終點站（LB12站）沿著鶯歌福德一路往西行進入桃園市，自國道二號大湳交流道北側跨越國道二號後，在桃園市和平路西側設置LB13站，往西跨越豎啣埤至八德（大湳地區），由高架逐漸降至地下，進入八德區介壽路二段，全長三．八八公里，只有兩站，其中LB14站與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘，LB13站採高架型式，LB14站為地下。

可接桃捷綠線、機場線

捷運局進一步指出，目前三鶯線工程進度約三十四％，將在二○二三年底完工；三鶯線延伸桃園八德後，將與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，串聯北北桃生活圈及台北車站和桃園機場兩大交通樞紐，縮短桃園、新北到台北的通勤時間。

市議員江怡臻表示，新北市長侯友宜曾與桃園市長鄭文燦共同視察三鶯線延伸桃園八德段，樂見中央與地方為了市政建設攜手努力，鶯歌地區位於新北市與桃園市交界，長期以來資源相對缺乏，捷運建設帶來的效益將有助於地方發展，希望早日動工。

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