上半年土增稅、契稅增 高市府︰房市活絡

2019-08-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天表示，高雄今年上半年土地增值稅、契稅各增加約三成，顯示城市經濟發展在房地產部分，大家還是很看好；高市財政局長李樑堅則指出，今天將提出明年度總預算，仍會舉債，但比今年降低。

明年度總預算案 市府今提出

高市稅捐處統計至今年七月底，土增稅達五十．四一億元，比去年同期卅九．一二億元增加廿八．九％；契稅十三．五九億元，比去年十．○八億元增加卅四．八五％。

稅捐處指出，土增稅與土地交易有關、契稅與房屋交易有關，過往增幅多在個位數、頂多十幾趴，今年增加幅度破廿、甚至到卅，顯示房市活絡。

高市財政局昨舉行二○一九年財政永續與創新研討會，邀請產官學界共同探討地方財政議題，為地方財政永續尋求解決之道。

韓國瑜致詞時表示，感謝財政、金融、經濟、學術等專家學者參與，希望透過實務研討，為地方政府財政運作集思廣益，共同促進南台灣縣市政府財政交流及各種可能合作的機會。

他稍後受訪指出，上半年土增稅及契稅各增加約三成，反映高雄市經濟有一定活絡度，從土增稅及契稅兩項指標可以看出，城市經濟發展在房地產部分，大家仍相當看好。

財政局︰明年舉債比今年少

李樑堅補充，明年度總預算今天將送市政會議審議，如果通過，將送進高市議會審查，他透露高雄明年財政狀況不差，除稅收有增加，市府也爭取到前瞻計畫與許多專案預算，但整體而言仍需舉債，只是額度比今年舉債六十五億餘元少。

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