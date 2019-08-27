中壢婦幼館招生 遭質疑黑箱

2019-08-27

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區婦幼館開辦第三期婦幼學苑招生，因歷年報名一位難求，十八日辦理報名時，許多家長半夜卡位為孩子報名擠破頭。但有家長向本報設訴，質疑婦幼學苑新學期招生混雜網路報名方式不公，淪為黑箱作業；對此，中壢區公所澄清這是提供更多元的報名方式，且是家長建議增加網路報名，過程均公正、透明。

家長︰幼兒跆拳道 3名額憑空消失

該家長抱怨第三期婦幼學苑招生十八日上午八點開放報名，卻早在十七日中午已有逾十名家長到婦幼館排隊，今年新增網路報名方式，他發現現場報名的名額變少，直說幼兒跆拳道課程有十個名額，程式工程師當日稱網路報名只有二人，現場名額應該還有八名，不料現場報名只到第五人就告額滿，質疑有三個名額憑空消失，而且承辦人員當場被質疑時，也不說明每項課程網路報名及現場報名名額，只忙著要家長趕快報名其他課程，讓家長大為傻眼，提早於前一天中午就來排隊的心力完全白費。

中壢區公所社會課長鄭伊庭對此表示，婦幼館因課程師資優且收費僅數百至一千元不等，像是幼兒律動舞蹈老師是延攬雲門舞集，樂高動力機械班是夢想機器人教室的師資群，啟蒙塗鴉美術班是知名幼兒園老師，課程叫好叫座，今年因家長建議首度增加網路報名。

公所︰現場太多人 家長疑問先記錄

鄭伊庭說，因現場報名與網路報名都於當日上午八點展開，當天也向現場排隊的家長宣布，網路報名名額為各班招收名額三分之一，現場報名為三分之二，鼓勵家長透過網路報名。因當日現場排隊人數眾多，家長提出的疑問，只先記錄，待現場報名人潮疏散後，另進行相關問題排解，才會造成民眾誤解，下期課程會做好妥善規劃，避免誤解。

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