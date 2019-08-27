捷運三鶯線延伸八德 國發會點頭了

2019-08-27

〔記者魏瑾筠、賴筱桐／桃園報導〕桃園市府委託新北市政府代辦的「捷運三鶯延伸八德段可行性研究報告書」昨獲國發會同意支持，市府昨表示，後續將送請行政院核定，持續辦理綜合規劃、基本設計及環境影響評估等工作；捷運工程局局長陳文德表示，這是捷運三鶯延伸八德段的「重大進展」，會力求在二○二一年完成綜合規劃作業核定，儘速發包、動工，預計二○二八年完工。

連結新北「三環六線」

新北市府捷運工程局指出，全長約三．九公里的捷運三鶯延伸八德段，可與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，串聯北北桃生活圈，也是新北市「三環六線」捷運路網外環的最後一哩路。路線起於三鶯線鶯桃福德站（LB12站），沿鶯歌福德一路往西行進入桃園市，於和平路西側設置LB13站，並往西跨越豎啣埤至八德（大湳地區）都市計畫南緣，由高架逐漸降至地下進入介壽路二段，設置LB14站與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘。

市府捷工局指出，捷運三鶯延伸八德段計畫總經費約一一六．四一億元，中央補助五十．八五億元，桃市府分攤六十五．五六億元，自償率三十．○七％。

預計二○二八年完工

三鶯線延伸八德段連結桃園「三心六線」捷運路網和新北「三環六線」捷運路網，未來LB14站與桃園捷運綠線G04站將採「地下雙鐵共構」，陳文德說，LB14站與G04站未來會在地下轉乘，捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下，可串聯台北、板橋、新北和桃園地區，八德區會是桃園往返新北及台北的重要轉乘點之一。

陳文德表示，三鶯主線預計二○二三年底通車，而依目前計畫送審進度，三鶯延伸八德段可望在二○二一年完成綜合規劃作業核定，將銜接主線工程的機電系統使用，確保全線機電系統一致性，並共用新北市三峽機廠。

針對國發會提出的審查意見，陳文德表示將全力配合，儘速修正捷運三鶯延伸八德段可行性研究報告書送行政院核定，並持續辦理綜合規劃、基本設計及環評等工作，目標在二○二一年核定綜合規劃，儘速發包動工，七年後完工通車。

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