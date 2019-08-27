第4胎生育津貼 竹市今年首件

2019-08-27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕在少子化的現代，新竹市北區戶政事務所日前受理今年首件第四胎寶寶的出生登記及生育津貼申請，四寶的阿公正是康樂里里長林再興，也讓林先生一家擁有兩男兩女四寶湊了雙「好」字，喜氣十足。

市府表示，新竹市新竹科學園區產業聚落吸引年輕家庭定居，為了營造友善的育兒環境，積極推動生育、育兒津貼及托育補助，第一胎補助一萬五千，第二胎起每胎再增五千，及四歲前每個月兩千五百元的育兒津貼，也提供免費育兒指導員服務，是六都外第一個推動的縣市，要做爸媽育兒的神隊友。

北區戶政事務所表示，林先生開心向戶所同仁提及這個孩子，靦腆地說是個美麗意外禮物，頭兩胎是女孩，第三胎長男出生後，夫妻原規劃兩女一男十分美好，準備「封肚」，但沒想到事隔十多年，四寶的報到又給全家一個驚喜，也讓他們家現有二子二女，湊成一雙「好」字，全家十分幸福開心。

林先生表示，新竹市這幾年來營造出很好的兒童城市環境，不論是翻新許多公園、新建親子館以及舉辦許多可以全家大小共同參與的親子活動，都讓父母感受十分深刻，直言讓孩子在這座城市成長非常幸福。

北區戶政事務所表示，林先生也分享，第四個孩子將交由經驗豐富的林奶奶照顧，林奶奶除自己生育的三個子女外，全家一共八個孫子女，皆由林奶奶一手帶大，三代同堂的和樂景象，令許多街坊鄰居羨慕不已。

市府希望透過有感的全方位福利政策，給年輕父母在養兒育女過程中最大的支持與後盾，讓這座城市的年輕人都可以「能生、敢生、願意生！」

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