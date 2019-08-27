98歲仍行醫 謝春梅不喊退

2019-08-27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉福基診所高齡九十八歲老醫師謝春梅，仍替人看病，懸壺濟世已七十四年，堪稱是全台最年長的執業醫師，去年獲醫療奉獻獎。行政院衛生福利部長陳時中、立委徐志榮等人，昨前往探訪謝春梅，陳時中對謝春梅長期守護公館鄉親健康，大讚是「公館之寶」。

立法院衛生環境委員會召集委員、立委徐志榮昨天邀請陳時中、醫福會、國建署、醫事司、長照司等單位官員，到苗栗縣了解長照執行情形及偏鄉醫療需求等，首站也前往探訪謝春梅。

公館鄉長曾美露、鄉代會主席劉冠霆向陳時中力讚謝春梅醫師是公館鄉親的健康守護神，劉冠霆還說，從他爺爺到他的孫子五代，都給謝醫師看診，是公館鄉親的「家庭醫師」。

謝春梅致贈他的自傳《鄉醫鄉依》給陳時中，陳時中對謝老醫師持續幫助需要幫助的人，守護偏鄉鄉親健康，大讚是「公館之寶」。

謝春梅強調，為病人看診解除病痛，是他最快樂的事，一點都不覺得累，有生之年會繼續行醫助人。

謝春梅一九二二年出生在公館鄉農村，為佃農之子，雖喜愛讀書，但家中經濟無力負擔，高職讀了一年就因沒錢註冊未再升學。他十六歲起，在公館、苗栗、新竹等地的醫院、診所當實習助理，經認真學習、苦讀，通過「台灣總督府乙種醫師考試」，成為日治時期師徒制，考驗合格的醫師。

早年交通不發達，醫療資源也貧乏，謝春梅經常走上數小時外出看診，足跡遍及泰安、獅潭、大湖、公館、銅鑼等各鄉鎮，懸壺濟世已七十四年。

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