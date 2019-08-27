《竹縣》玻璃容器廠擴廠環評 初審要求補件

2019-08-27

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣某玻璃容器製造業者為擴廠而申請環評，縣府環評審查委員會專案小組昨天初審並現勘，引來數十名周邊居民和民代到場拉白布條抗議業者長期排放刺鼻臭氣不見改善，要求縣府暫緩審議，甚至最好遷廠。不過抗議民代中有人認為顧環保也要顧「腹肚」，有人則強力主張遷廠遠離住宅和農田，現場一度內訌槓上，鄉親當場傻眼。

民怨排放臭氣不見改善 要求遷廠

業者代表張經理說，抗議者所說他們因為空污等被罰是在二○一五年以前的事情，二○一六年到二○一八年，他們投資近四億元做相關的污染防制設備，也已經有相當的成效。

民眾抱怨經常聞到的刺鼻、猶如塑膠的酸性異味與該廠無關，因為他們的製程所用的是回收廢玻璃、矽砂、小蘇打粉、石灰石等礦物類，沒有塑膠。

業者指刺鼻酸性異味 與該廠無關

張經理說，他們在地已有六十三年，目前三公頃多的廠房已非農牧用地，未來擴增的一點多公頃也不是。他們希望能在現有基礎下繼續為地方的繁榮努力，沒有遷廠打算，也希望能順利通過環評。

昨天的環評專案小組初審會議，委員們認為業者所送的報告書對廠區現況交代太弱，特別是對空污部分，必須要補充說明；對於業者承諾產能增加，但污染不增加，專案小組普遍不買單，要求清楚說明；而對廠內有鳳山溪支流，業者規劃加蓋使用，有委員認為不妥。最後要求業者補件或修正後再開會。

民代批列管逾10年 2016年至今被罰42萬

民進黨竹北市代蔡蕥鍹說，該廠主要排放硫化物、氮化物，名列新竹縣前十大污染源之一，從二○○七年起該廠就被列管，迄今已經超過十年，從二○一六年到現在被罰近四十二萬，但仍不斷逸散臭味被檢舉投訴，空氣中時而夾雜塑膠重油味。

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