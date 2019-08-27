竹南市區劃設停車格 最快明年初收費

2019-08-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮市區車水馬龍，平常路邊停車位一格難求，衍生許多違停亂象，竹南鎮公所近期推動路邊停車收費政策，將於九月一日至六日期間，於市區主要道路商業集中範圍新增三百多格停車位，鎮長方進興表示，目前正進行第一階段劃設，後續視情況增加收費車格，若委外經營招標順利，最快明年初上路。

9月起第一階段 商業密集區新增逾300車位

竹南鎮商業發達，但路幅不寬、停車位有限，鄉親長期反映停車不便，若又遇上車輛違停更衍生交通安全疑慮，竹南鎮公所自去年就擬比照苗栗市、頭份市實行路邊停車收費，基於使用者付費精神提高車位輪轉率，解決車位不足問題，但因居民對車格劃設區域意見分歧，使政策被迫延宕。

方進興表示，目前會以洽公機關、學校、銀行周邊使用率高範圍優先劃設，包括火車站前的博愛路、光復路、民權路、中正路及後火車站的維新路、天文路，第一階段擇商業密集區新增三百多格停車位，紓解市中心停車難題，後續會再評估需求陸續增加。

方進興說，施工廠商將於九月一日至六日期間於上述路段進行路邊收費停車格繪製工程，呼籲鎮民們於八月卅一日前將愛車移至其他地方停放，若施工時遇車輛阻礙，會先請警方通知車主，若十分鐘內未到場則依規定由警察單位協助移車。

將比照苗栗、頭份市 每半小時十元為單位

方進興指出，未來停車收費標準比照苗栗、頭份市，以每半小時十元為單位，完成車格劃設後還要進行委外經營廠商招標，若招標順利，停車收費政策最快明年初上路。

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