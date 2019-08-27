讓舊愛變新歡 彰市回收二手玩具

2019-08-27

〔記者林良哲／彰化報導〕為了減少垃圾並達到資源再利用的目的，彰化市清潔隊從今年四月起試辨彰化縣首創的「二手玩具回收」政策，各式各樣、琳瑯滿目的舊玩具，被送到回收站，經過清潔、整理，又變成了嶄新的玩具。這種方式，不但能減少垃圾量，更讓原本應該遭到淘汰的的「舊愛」，又能成為小朋友們的「新歡」！

清潔整理後 將送弱勢或做活動贈品

成群堆積在一起的回收二手玩具，放置在彰化市清潔隊資源回收場的庫房內。清潔隊長林群富指出，隨著台灣少子化的問題越來越明顯，不少家庭只生一、二個小孩，但玩具卻愈買愈多，在小孩長大後，玩具沒人「承接」，只好當成垃圾丟棄，造成資源浪費，也增加垃圾量，對於環保相當不利，因此在今年四月間，開始募集二手玩具。

此募集展開後，不少家長紛紛響應，甚至有人從台中、桃園等地，將整箱玩具寄送到彰化市。而各地回收的玩具，經過清洗、分類、修理後，先暫時堆置在庫房內，日後將在舉辦活動時做為贈品，或是提供給孤兒院或弱勢家庭使用。

只收益智、科學、操作、嬰兒類玩具

由於人力以及空間有限，目前募集的二手玩具只收益智、科學、操作、嬰兒等類，而且完整乾淨、無損壞、配件齊全，適合五歲以上兒童安全玩具。林群富說，以募集情況來看，兒童學步車所佔比率較高，可能因為現代的小家庭生育不多，幼兒長大後即無用武之地，放在家裡也相當佔空間，只好丟棄了。

二手玩具的募集已經展開，彰化市民可以將玩具整理好，交給尾隨在垃圾車後方的資源回收車即可，若非彰化市民，也可直接寄送到彰化市清潔隊本部，其本部地址：彰化市仁愛東街十七號。

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