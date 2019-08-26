《愛肝加油站》肝癌一再復發 可考慮肝臟移植

2019-08-26

文／許金川

Q：我的爸爸今年63歲，發現肝癌至今5年，共做了7次動脈栓塞、2次電燒，這兩年來，腫瘤復發間隔的時間越來越短，醫師建議我們可以考慮做肝臟移植，我們聽了之後，心情覺得很沉重，不知道該怎麼辦才好？

我家鄰居王伯伯十多年前也做過一次栓塞，到目前為止都沒再復發，一樣都是肝細胞癌，為什麼我爸爸的情況會跟他差這麼多呢？

A：肝細胞癌的治療有很多方法，手術切除、電燒治療或肝臟移植等，都算是根除性的治療，也就是能將腫瘤清除完全，降低日後復發的風險，至於動脈栓塞則較偏向是控制腫瘤的治療方式。

臨床上，大都是病患不適合根除性治療，才會選擇動脈栓塞，其主要原理是將供應肝癌的肝動脈堵塞，讓腫瘤因為沒有血液供應而壞死。

雖然都是肝細胞癌，接受動脈栓塞治療後的成效卻因人而異，這與腫瘤本身的特質有很大關係，如果腫瘤多又大，或是腫瘤內的血管較少、或由多條血管供應一顆腫瘤，抑或血管的走向彎曲，導管不易進入塞藥，都會影響到栓塞的療效。

不過，若只是單純的動脈栓塞，有時很難將腫瘤治療完全，針對塞不完全的部分，可考慮加上電燒治療，讓療效可以更理想。

臨床上，殘存的腫瘤可能會隨著時間演進慢慢變大，或者擴散至肝臟其他部位，又長出新腫瘤，因此，必須要密切追蹤，才能儘早防堵，不過，反覆的栓塞，有可能使肝臟功能逐漸變差，栓塞的效果也會越來越不好，因此，若腫瘤不斷復發，確實要慎重考慮肝臟移植的必要性，否則如果肝腫瘤侵入血管，甚至轉移到其他器官，屆時連肝臟移植也不適宜，只能仰賴藥物治療了。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

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