開學症候群又來了 收心操起步走

2019-08-26

記者佟振國／南投報導

暑假即將結束，家長最怕孩子「開學症候群」上身，衛福部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅建議，家長提早陪伴孩子調整作息，營造開學氣氛，適當規範使用3C產品與網路，循序漸進，讓孩子開心完成收心。

營造上學氣氛 限用3C、上網

國中、小學將於8月30日開學，許多學童開心過了2個月的暑假，臨到開學前才發現暑假作業還有一大堆沒寫，連最基本的早睡早起都得重新適應，甚至凡事都提不起勁，可能就要小心是「開學症候群」。

草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅認為，「開學症候群」雖非嚴重的身心異常，但家長和教師仍得注意，宜儘早陪伴學童面對開學，也提出「開學收心操」供家長參考。

首先孩子面對開學需要時間調整和適應，家長不能一味催促，不妨營造開學氣氛預先提醒，適時給予關心和重視。

家長也要確認孩子該完成的暑期作業是否遺漏，可陪伴指導完成，減輕孩子壓力，也增加互動，並在開學前調整生活作息，逐漸恢復規律的生活習慣。

至於3C產品、上網也要適當規範使用時間、頻率，家長必須以身作則陪伴孩子；開學後若重新分班，孩子將面臨新環境，可多鼓勵孩子與同儕互動，並主動了解新班級分配狀況。

許維堅表示，若學童於開學一段時間後仍出現拒學、焦慮、憂鬱、易怒等嚴重情緒行為，則可考慮至兒少精神科評估諮詢。

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