孩子網路成癮 可能潛藏學習壓力

2019-08-26

文／張君威

一名國一女生每天在手機上和同學交流，也玩線上遊戲，常玩到半夜，導致早上起不來、沒去上學。媽媽生氣地把家裡網路關掉，母女不僅爭吵、互毆，女學生還揚言自殺，最後媽媽報警處理，警察建議家長帶她去看精神科。

另一名高中生因沉迷手遊及影片，脾氣暴躁，不想上學，已輟學一年，媽媽送他到醫院診間，還是不能離開手機遊戲，抬頭好好看醫師一眼。

2019年世界衛生組織已將這種過度使用手機，而影響到日常生活的行為稱為遊戲疾患（gaming disorder），正式成為國際疾病分類的項目之一。其症狀主要為：無法克制自己沉迷線上遊戲或社群網站，晚上不睡覺，肚子餓了不吃東西，即使因玩手機或平板，導致輟學、失業也不在乎。

冰凍三尺，非一日之寒。每當有這樣的同學進到診間，常可發現孩子與父母已經長期處在對立的狀態，甚至在診間互相指責叫囂。在會談過程中，常可發覺隱藏在他們背後的學習壓力、人際焦慮、情緒障礙與睡眠障礙，特別是學校生活的挫折與霸凌。但大部分父母，只是一味指責孩子愛玩，也拒絕醫師希望給予治療計畫，特別是有關情緒與強迫行為的藥物治療，一次看診後就不再回診，也往往錯失治療良機。

脾氣改變、拒學 及早就醫

暑假期間，電玩展、電競展、數位多媒體展，萬人空巷。學生有比較多的時間接觸線上遊戲，在虛擬世界的角色扮演遊戲中得到成就與滿足。但過度使用手機易導致的頭、頸、背部疼痛、消化不良、睡眠障礙、憂鬱、焦慮，也容易影響日後開學的學習，如果學生沉迷網路遊戲，出現脾氣改變、拒學，建議及早就醫治療。

（作者為天主教輔仁大學附設醫院精神科主治醫師）

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