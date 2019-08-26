毀榕樹林蓋停車場 愛樹團體怒轟

2019-08-26

〔記者方志賢、黃良傑／高雄報導〕高市府交通局規劃在鼓山國小操場興建地下停車場，但必須移除周圍近七十棵大樹，惹怒高雄市愛樹人團體，批市府毀榕林步道蓋停車場，將重創哈瑪星「武德殿」的觀光景點！

拚觀光？ 鼓山國小旁榕樹遭「斷頭剪」

高雄愛樹人團長莊傑任表示，西子灣旁鼓山國小周圍的榕樹林，幾天前遭「斷頭剪」，原來市府力拚哈瑪星觀光，要在學校操場蓋地下停車場，規劃一百八十四個停車位，卻要移除校園周遭總共近七十棵榕樹、雨豆樹。

莊傑任說，鼓山國小旁的榕林步道，就在哈瑪星熱門景點「武德殿」的正前方，市府拚觀光，卻把觀光最重要的榕林景觀毀掉，去換地下停車場。

愛樹人：減少停車位數量 就能保留大樹

莊傑任表示，鼓山國小操場及籃球場面積很大，要蓋地下停車場也不用毀掉這些二、三十年的大樹，只要縮小開挖面積，減少停車位的數量，就能保留這些大樹，大樹移植常造成樹木大量死亡，原地保留才是上策。

莊傑任強調，去年市府舉辦生態交通盛典，在哈瑪星試辦無車月，其核心精神就是希望用大眾運輸、步行、自行車替代，而林蔭步道就是生態交通的優質案例，如今卻要毀掉榕林步道，用來蓋停車場，完全本末倒置，這樣如何發展當地觀光特色，市府應該重新思考！

交通局：非砍伐 將尋找樹木銀行進行移植

市府交通局則強調，不是移除或砍伐鼓山國小的樹木，是為了停車場工區和校園的建物安定，所採取的「移植」，修剪枝幹屬於前置作業，估計約六十四棵，這些樹將透過教育局尋找「樹木銀行」，另覓移植新居。

交通局表示，考量樹木存活率，移植樹木的前置作業非常重要且謹慎，包括裁剪枝幹、斷根包覆、載運移送，每個過程都很小心，絕不能也不可馬虎。此外，因榕樹竄根問題困擾學校，交通局也可協助校方照顧其他困擾學校的樹木。

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