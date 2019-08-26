災情通報逾二百件 路樹傾倒最多

2019-08-26

〔記者葛祐豪、方志賢、黃良傑／高雄報導〕白鹿颱風過境，高雄市共接獲二百多件災情通報，其中以路樹傾倒一九○件最多，媒體昨天緊追韓國瑜行蹤，詢問副市長李四川說：「有安排市長勘災行程嗎？」李神回說：「沒有災啊！」

高雄市颱風應變中心前天深夜降為三級，昨早八點由副市長李四川主持第三次工作會議，市長韓國瑜並未現身。李四川強調，這次颱風有驚無險，最大災情是路樹傾倒，總共有一九○件，昨天中午之前，陸續把路樹傾倒處理完畢，恢復市容。

工務局昨天一早動員三七九人次、機具車輛二二四部，清理傾倒的路樹，尤其是靠高雄港區的路段，因風勢較大，傾倒數量較多。

因颱風來襲，韓國瑜取消昨天台中的選舉造勢活動，媒體關注韓國瑜昨天行蹤，問李四川說：「市長會去山區視察嗎？」李回答說，他跟山區所有的區長視訊，原則上沒有任何災害，會繼續注意。

媒體追問說：「市長早上有跟你聯絡嗎？他人在高雄嗎？」李四川強調，市長當然人在高雄，現在還是防颱為主，等一下會把災情處理狀況，向市長回報。

媒體又詢問說：「有安排市長勘災行程嗎？」李四川神回說：「因為沒有災啊，只有幾棵路樹部分，大概在中午之前就會全部完成。」

李四川說，山區土石流黃色警戒部分，那瑪夏區、桃源區及茂林區共計三十三條，撤離二四八六人，等山區風雨漸緩，黃色警戒解除，無安全問題後，即可返家。

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