白鹿剛走韓又神隱 應變中心降為三級李四川坐鎮

2019-08-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕白鹿颱風過境後，高雄市應變中心前天深夜降為三級，昨早由副市長李四川主持會議，韓國瑜行蹤成謎。前高市府行政暨國際處長陳瓊華，有感而發的發文說：「要跟高雄同在的人，沒有在管幾級開設！」

一級開設韓才進駐 降級交副市長代打

韓國瑜曾說，市府應變中心一級開設，市長一定會到，他前天早、晚八點，各在應變中心主持一次工作會議；但市府應變中心前天深夜降為三級後，昨早的第三次工作會議，韓國瑜沒有參加，由副市長李四川代打。

陳瓊華昨在臉書表達不滿說，現在的高雄市政府，常要算「災害應變中心幾級開設」市長才要到，其他就交給副市長、局長。

陳瓊華：沒在管幾級 市長就是該無所不在

陳瓊華認為，這真的是匪夷所思，市長就是該無所不在的啊，「應變中心二級、三級開設，市長要去，難道副市長會關門、不讓你進來？」

她並舉花媽執政十二年來，夏季的出國公務拜訪，身邊的首長、幕僚，少有不被她丟包的，理由都是「風颱來了，我要回去」，即使跟她說颱風中心還很遠、海上警報還沒發布，花媽都會說「袂赴（來不及），我一定要回去」。

陳瓊華透露，花媽沒有在管幾級開設的，她就是要回來高雄、衝進應變中心，穿她的雨衣雨鞋、跟高雄一起淋到風雨才會安心。

例如二○一二年六月波特蘭姊妹市玫瑰大遊行、二○一六年六月赴日本熊本慰問等，花媽都是因為台灣傳來颱風警報，立刻放下未完的參訪行程，趕回高雄坐鎮。

陳瓊華有感而發的說「要跟高雄同在的人，沒有在管幾級開設，沒有在管人在哪裡，她就是會跟颱風比速度、飛回來，跟這樣的老闆工作很精彩、很光榮，她是陳菊」。

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