供佛齋僧大會 場面盛大

2019-08-26

〔記者陳恩惠／桃園報導〕社團法人中華國際供佛齋僧功德會昨在國立體育大學舉行「國際供佛齋僧大會」，市長鄭文燦出席表示，連續十六年舉行的國際供佛齋僧大會法喜充滿，是佛教界的盛會，相信因著佛教緣分，桃園將得到更多的福報。

鄭文燦說，國際供佛齋僧大會聚集海內外四方僧眾，成功超越國境與地域，現場盛況空前，廣受各界好評，佛法能在台灣得到良好的發展，相信這是一份福報，希望未來能讓彼此功德更加圓滿，讓佛法流傳後世。

鄭文燦說，法師們協助眾生解決煩惱、弘揚佛法且利益眾生，政府不應增添法師的煩惱，因此在淨耀法師的溝通下，目前宗教團體法的立法已暫停推動，也希望法律能充分保障宗教自由。

市府也已成立宗教小組，協助各宗教團體及寺廟在土地、建築、財產方面得到最大的保障，對於淨耀法師的努力，市府將會繼續予以支持，讓台灣成為宗教自由得以保障的地方。

民政局長湯蕙禎也說，供佛齋僧盛事是台灣佛教徒多年努力的成果，法會以供養眾僧的功德迴向父母，基於人飢己飢的同理心，普度眾生，將傳統孝道精神發揚至極致，堪稱佛教史與台灣佛教界最大盛事，國際供佛齋僧功德會除每年舉辦供僧，也持續於國外佈施，將愛心散布世界各角落，展現台灣人悲天憫人的胸懷，為促進人類融合貢獻心力。

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