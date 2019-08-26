桃園航空城區段徵收 917起開公聽會

2019-08-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府與交通部七月十五日起，開始進行桃園航空城計畫機場園區（蛋黃區）及附近地區（蛋白區）一期土地協議價購說明會，已全數完成召開。市府地政局表示，九月十七日起將分兩階段進行蛋黃區及蛋白區的土地區段徵收公聽會，提醒土地所有權人依排定場次參加。

市府召開航空城地上物土地協議價購說明會時紛爭不斷，不少居民不滿協議收購價格過低，拉布條抗議要求暫停會議重新估價，更有居民頭綁「不公不義」頭巾出席會議，要求市府全面檢討估價，達成合理配地比。而航空城區段徵收土地的協議紛擾，也引起市長鄭文燦的注意，要求地政局擬定完善說帖。

市府溝通 僅千分之七居民賣地

地政局長陳錫禎表示，經市府不斷溝通，在開完協議價購說明會後，平均協議價購價格約每坪三萬多元，雖然與實際登錄價格有很大差異，但已與地主溝通，協議價購價格須排除預期漲價因素，而多數地主都選擇分配土地，僅有千分之七的居民願意賣地、領取補償金。

陳錫禎強調，協議價購價格是政府與民眾協議取得土地的價格，並非徵收補償市價，未來區段徵收公告時，會依土地徵收補償市價查估辦法規定查估補償價格後，提交地價評議委員會評定，作為地主未來領取抵價地的依據。

將向民眾說明地價、如何抽籤

陳錫禎說，接著舉辦的區段徵收公聽會，將於桃園航空城聯合服務中心活動中心（舊大園國中）舉行，蛋白區為九月十七日至九月廿一日，蛋黃區於九月廿四至九月廿八日，每天上、下午兩梯次各十場，第十一場將在十月廿八日上午先召開蛋白區公聽會，下午再召開蛋黃區公聽會，會中將向民眾說明土地價格、配地如何抽籤、如何領還及安置計畫等，並聽取土地所有權人及利害關係人陳述意見。

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