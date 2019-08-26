走台步、編藺草 竹苗慶祝祖父母節

2019-08-26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕慶祝祖父母節，新竹市政府昨天在文化公園舉辦「傳遞家庭新價值、祖孫做伙來風華再現」嘉年華會，活動高潮是「時尚爺奶」走台步，子孫等晚輩為祖父母精心裝扮，展現祖孫溫馨情！

媳、孫幫打扮 竹市阿嬤開心留回憶

「這次活動，全家大小二十幾個全員出動幫我加油，很開心！」有十一個孫子的朱香菊說，媳婦和孫子幫她精心打扮，讓自己穿上禮服站上舞台當一日女主角，真是一段難以忘懷的回憶。

市府教育處長黃錦能表示，嘉年華會由家庭教育中心志工編排「穿越時空祖孫情」舞台劇，傳承祖輩記憶與價值，活動中穿插有獎徵答，與台下觀眾互動。

家庭教育中心並邀請各社區推薦祖孫家庭報名參加「時尚爺奶」走台步，讓長輩站上舞台，秀出子孫為他們設計的亮麗打扮，阿公們展現帥氣，阿嬤們重溫以前當「小姐」時期的風華。

家庭教育中心志工們也帶領十個社區將平日社區的代間教育課程內容，融入在地特色，設計十個闖關遊戲，讓祖孫在闖關過程中同樂，拉近世代距離，留下祖孫之間的美好回憶。

新竹市長林智堅表示，長者的智慧值得學習，每一位長輩都是城市的寶，市府將持續努力推動市政工作，打造高齡友善的幸福城市。

共享天倫樂 苗栗祖孫走出戶外

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕昨逢祖父母節，苗栗家扶中心許多隔代教養的學生們，在佳美欣業公司協助下，祖孫一同走出戶外、體驗編織藺草，讓弱勢家庭也能共享難得天倫趣；此外，開學日即將到來，GIS業成社會福利慈善事業基金會及九乘九文具專家也贊助八十七份文具組及七組書桌檯燈，讓家扶的弱勢孩童也能開心上學去。

就讀國小的家扶孩童「小正」與姊姊由阿嬤獨力扶養，祖孫三人相依為命，雖然阿嬤健康狀況不佳，但仍每天自種青菜、撿回收扶養兩孫，然而心中卻愧疚未能讓孫子女像其他家庭般出遊踏青，處境令人不捨。

苗栗家扶中心趕在祖父母日，在苑裡鎮在地企業佳美欣業公司協助下，安排通苑地區十六戶五十三名親子一同走出戶外，由阿公、阿嬤帶著孫子女們體驗編織藺草，在滿滿歡笑聲中暫甩生活煩惱，享受天倫樂。

此外，即將開學，許多受扶助孩童準備迎接國小新生活，但家境貧困，連讀書寫字的課桌椅、檯燈都沒有，經苗栗家扶中心牽線，業成慈善基金會及九乘九文具專家因而贊助八十七份文具組及七組書桌檯燈給弱勢孩童，看到嶄新的書桌及文具，孩子們開心之餘更希望努力念書，未來也能回饋社會。

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