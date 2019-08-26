男同學扮孕婦 體會媽媽真辛苦

2019-08-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第一次抱嬰兒、第一次感覺「懷孕」、體驗老人失能，中華民國護理師護士公會全國聯合會、財團法人聯新文教基金會、慈濟醫院在慈濟科技大學舉辦二○一九小南丁格爾護理體驗營，三十八名國中學生扮演病人、護理師，模擬護理師在臨床工作碰到的問題及挑戰，也讓學生更有同理心，就連男同學也搶著加入。

慈濟科技大學校長羅文瑞說，護理人員薪水待遇中上，但工作也非常辛苦，學生們藉此也能提早體會、瞭解自己適不適合從事護理工作，確認生涯規劃。

慈濟大學附中國二學生魏瑜廷穿上所謂「孕婦裝」，不是寬寬大大的洋裝，而是胸前漲奶、挺著七公斤大肚子的特殊體驗服裝，走個幾步路就喘了。他說，穿上體驗裝備一下子就感覺腰酸、行動變得緩慢，巴不得快點脫下，一想起媽媽為了懷胎，長達十個月要過著不能隨時卸貨的日子，真的非常辛苦。

除孕婦體驗，三十八位參與學生還前往慈濟觀慈濟科技大學兒科護理實驗室、產科護理實驗室、健康評估實驗室、OSCE教室，體驗3D酒駕眼鏡、孕婦懷胎、老人失能、新生兒換尿布等，全部經過一輪才發現護理師果真十八般武藝。

花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠君說，目前醫院「男」丁格爾也愈來愈多，體力好、細心程度也不輸給女生，堪稱護理生力軍，鼓勵大家投入護理的行列。

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