微創射頻導管手術 治靜脈曲張 傷口小復原快

2019-08-25

文／李孟霖

廣瀨先生是一位日本料理店師傅，從事料理工作已經超過50年，平時工作需要長期久站。兩年前他注意到雙下肢出現靜脈曲張的現象，站久了會覺得痠脹，血管凸起處會有疼痛感。

久站逾50年 雙下肢靜脈曲張

今年初曾經回到日本就醫，當時醫師建議他進行手術治療，但是因為工作的關係，必須再次前來台灣，於是在友人介紹下，到本院心臟血管外科求診。

我們幫他進行了血管超音波檢查，確定雙下肢大隱靜脈逆流，符合他的臨床症狀，於是建議他接受微創射頻導管手術，術後復原情況良好，目前在門診追蹤。

靜脈曲張是相當常見的疾病，容易發生在需要長期久站或久坐工作的人身上。除此之外，遺傳也是一個很重要的因素，許多靜脈曲張患者的父母或兄弟姊妹之間也會發現有靜脈曲張。女性因為懷孕生產的緣故，發生靜脈曲張的機會較男性大，男女的比例約為1:2。

靜脈曲張患者除了看到腳上浮出的血管之外，常見的症狀為抽筋，尤其是半夜會疼痛、痠脹、麻癢等。

術後配合穿彈性襪 可助復原

目前的治療方式以微創導管治療為主，能量的選擇可以是雷射或射頻的釋放方式。這種治療方式術後復原快，傷口小。

除了微創手術之外，彈性襪也扮演很重要的角色。手術後配合穿著一定時間的彈性襪，可以幫助術後患肢的復原，減少手術造成的疼痛。

預防重於治療，建議工作需久站、久坐或家中有親戚得到靜脈曲張的高風險朋友，平日應多做運動，促進血液循環，或是長期穿著彈性襪，以預防靜脈曲張的發生。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）

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