中醫治孕吐 寒熱體質有別

2019-08-25

文／金玠縈

懷孕是一件令人喜悅的事，但在這約10個月的時間身體也會不斷出現變化，讓孕媽咪可能因此吃盡苦頭，最常見的是在懷孕初期出現噁心、嘔吐的症狀。

妊娠嘔吐，也就是俗稱的「害喜」，多發生在懷孕初期約8-20週。這是因為荷爾蒙以及胃部賁門括約肌生理性放鬆，有部分則是週數變大，胃部受到擠壓導致。

每個人程度各不相同，輕則有噁心感，影響生活品質，重則可能完全吐酸水、無法喝水進食、體重減輕，甚至需要住院打點滴，補充水分、電解質、維他命B6等。

中醫認為，妊娠嘔吐的發病機制是「衝氣上逆，胃失和降」，大都會分成「寒」或「熱」的體質去辨證。若偏寒可用香砂六君子湯加減，偏熱則可用橘皮竹茹湯。

不適合用藥 可選擇針灸

若是針對不適合用藥或者會因吞嚥就引發嘔吐者，此時使用針灸就是一個比較適當的方式。針灸治療妊娠嘔吐已被多種研究證明是一種安全且有效的方式，常用的穴位例如足三里、內關、內庭、耳穴等，不僅可以降逆止嘔，亦可以固護胎元。

一名35歲初次懷孕8週的呂小姐，因為嚴重孕吐到體重下降脫水而住院，一個禮拜仍有間斷性嘔吐，導致無法進食，因而會診中醫。評估後，適合針灸，故每三日針灸足三里、內關、內庭約20分鐘，在針灸3次後，嘔吐頻率減少且飲食增加，再合併喝橘皮竹茹湯。一個月後，已無症狀，並順利出院。

另一案例33歲懷孕6週，出現孕吐約一個禮拜，甚至乾嘔酸水，無脫水情況，雖有使用胃藥，但仍嚴重影響平日生活因而前來門診。評估且給予針灸治療後緩解。

事實上孕吐是暫時性的，不用過於擔心，注意飲食，可緩解，但若症狀較嚴重者，也不妨試試中醫來幫助度過。

（作者為高雄長庚醫院中醫婦科醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法