神經監測儀升級 腮腺手術保顏面神經

2019-08-25

文／溫惟昇

50多歲的高先生數月前注意到左邊耳垂下方有硬塊，原以為是感冒引起俗稱「牽核仔」的淋巴結腫大，沒想到該腫塊並未自行消失。接受「頸部顯影劑電腦斷層檢查」才得知是「腮腺華生氏腫瘤」，但考量到醫師曾告知傳統手術切除有永久性顏面神經麻痺的風險，遲遲沒有接受治療。

沒想到腫瘤持續增大，於是諮詢頭頸外科醫師，在「第三代術中神經監測系統」輔助下，進行「腮腺淺葉摘除手術」，順利移除腫瘤並保留顏面神經。

提升華生氏腫瘤摘除手術安全

◎頸部不明腫塊，應儘快接受診治

根據統計，3公分以上的頸部腫塊約有8成為惡性。以下頷腺為例，惡性腫瘤的比例高達3/4以上。腮腺腫瘤則以「多形性腺瘤」最為常見，好發於中年女性，雖屬良性，但遲未處理有轉變為惡性的可能。

其次「華生氏腫瘤」則為中老年、吸菸男性族群較易罹患。由於藥物均無法使其消退，手術是唯一的治療方式，相關風險也會隨著腫瘤變大而提高。因此，建議不明原因頸部腫塊持續逾兩週以上患者，儘快接受專科檢查。

◎新一代神經監測系統 提升手術安全性

人體頸部密布著重要的神經與血管，因此進行腫瘤切除時，稍有不慎即可能帶來嚴重的併發症。

以甲狀腺為例，若傷及深處之「喉返神經」，會引起聲帶麻痺造成沙啞、嗆咳，甚至呼吸衰竭的情形；下頷腺鄰近「下頜邊緣神經」，一旦受損恐導致嘴角歪斜無法緊閉；腮腺深、淺葉之間則有「顏面神經」主幹與分支行經，因此摘除腫瘤時，第一要務為避免受損，造成半邊面癱。

「第三代術中神經監測儀」透過細針電極，可自動偵測肌電圖迴路完整性，除被動性監測外，還提供了即時主動性監測，一旦神經受到物理牽扯或熱傷害，會自動發出警訊提醒。

以腮腺手術為例，傳統手術後暫時性顏面神經傷害的比率高達10-30%，永久性麻痺機率則約3%。使用神經監測系統可將暫時性傷害降至5%以下，永久性麻痺低於1%。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

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