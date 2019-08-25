琉璃蟻軍團入侵中埔 嘉縣噴皂素防治

2019-08-25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近年來嘉義縣山區夏季都會出現大量「扁琉璃蟻」、「疣胸琉璃蟻」等，尤其以中埔鄉最為嚴重，許多民宅遭琉璃蟻入侵，前晚更大量出現，居民叫苦連天，難以忍受，嘉義縣府農業處與中埔鄉公所研商對策，將教導民眾製作皂素噴劑防治蟻群，減輕蟻害。

公所將拍片教導製作噴劑

農業處長許彰敏說，昨與中埔鄉長李碧菁討論，決定明年起五、六月間會先以硼砂、糖水製作餌劑大量投放，降低蟻群數量；七到九月是琉璃蟻大量出沒期，民眾可用皂素噴劑防治，製作方式簡易，最近鄉公所將拍攝影片教導如何製作，用於居家防治蟻群。

遊客受驚退房 旅宿業喊苦

琉璃蟻近年來在中埔、竹崎、番路等鄉鎮出現，中埔鄉旅宿業者呂孟勳表示，今年夏季琉璃蟻特別多，有時爬進棉被裡，客人睡覺時被驚醒，頻頻抱怨，他在窗戶貼黏膠帶、消毒也沒用，有客人受不了寧願退房離開，暑假是旅遊旺季，遭遇琉璃蟻真的很難做生意。

住在中埔鄉鹽館村的嘉義縣救難協會前理事長徐紹唐說，近兩、三年夏季雨後，隔天若是無雨大熱天，晚上就會出現大量琉璃蟻，最近晚上常有數萬隻琉璃蟻入侵屋內，甚至爬到人身上啃咬，讓人無法忍受。

水盆誘捕萬蟻 如黑芝麻湯

徐紹唐表示，前晚他採取誘捕策略，將所有室內的燈光關掉，僅留著誘捕燈光即外出，返家後發現數萬隻琉璃蟻佔據整個牆柱，馬上用噴火槍「伺候」，大量琉璃蟻遭火烤後紛紛掉落地面，水盆內的琉璃蟻更是多到有如濃稠的黑芝麻湯。

徐紹唐說，目前驅除的作法是利用飛蟻趨光性，在燈光旁放一盆水，裡面加入肥皂水等清潔劑，飛蟻看到水中反光會衝進盆裡，沉進水中死亡，但殺不勝殺， 居民苦不堪言，希望政府能想出有效對策。

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