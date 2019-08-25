北港、元長花生納現金救助 每公頃2萬4

2019-08-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕八一二豪雨農業損失擴大，農委會昨天再公告雲林北港、元長落花生列入現金救助，每公頃二萬四千元；雲林縣府表示，雲林有木瓜、香瓜、洋香瓜、西瓜、短期葉菜及落花生列入現金救助及低利貸款區，因公告時間不同，提醒農民在時間內到各鄉鎮公所申辦。

各項救助申辦時間 農友注意

元長鄉長李明明指出，八月連續幾場暴雨，造成鄉內多處農田汪洋一片，水退後農損情況浮現，公所連日來接獲許多農民陳情，落花生泡水及被雨打，根部受損嚴重，收成可能減少超過一半。

立委劉建國邀農糧署、農改場等單位會勘，經北港、元長公所統計回報，受損面積已超過天然災害救助標準，農委會昨天公告列入現金救助及低利貸款區，每公頃救助二萬四千元，即日起至九月二日受理申請。

木瓜每公頃七萬五千元，申請日期至本月卅日；香瓜、洋香瓜、西瓜及短期葉菜，申請日期至本月卅一日，救助金香瓜、洋香瓜每公頃七萬五千元，西瓜六萬元、短期葉菜二萬四千元。

颱風來40多人觀浪、釣魚 勸離

另一方面，白鹿颱風來襲，雲林位在陸上警戒區，縣府公布廿九處危險警戒區，各局處嚴陣以待，海巡署勸離四十多名觀浪、釣魚民眾。

因連續多日暴雨，雲林山區部分道路崩塌、落石，尤其是縣道一四九甲、鄉道雲二二○之一、二○九線等崩塌嚴重，為避免颱風挾帶大雨災情擴大，縣長張麗善昨率工務處、水利處、消防局、警察局等首長前往古坑山區道路了解搶修狀況。

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