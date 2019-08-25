「銀光記憶寶盒」 記錄長輩生命故事

2019-08-25

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市就業服務處在「中高齡者職場續航中心」（板橋區萬板路一四一號），舉辦「中高齡的幸福職場進行式」特色展暨主題工作坊，展期到九月廿七日；另外，「銀光未來創新協會」為長者打造專屬的「銀光記憶寶盒」，即日起至九月二日在新北市銀光未來館三樓舉辦特展，鼓勵更多人為父母打造紀錄生命故事的記憶寶盒。

市府勞工局長陳瑞嘉指出，「中高齡的幸福職場進行式」特展，以時間來關懷中高齡就業的議題，分別是「過去—穿越時空遇見您」，從手作體驗中傳承職人技藝；「現在—幸福職場伴您左右」以攝影展及企業專區，安排職涯及長照等系列工作坊；「未來—未來熟齡新視界」以實體書展、真人圖書館及世代工作坊，探討高齡幸福職場的新可能。

另外，「銀光未來創新協會」理事長許育寧說，父母日益衰老，子女要及時說愛、用心陪伴，透過十家熟齡新創團隊設計各項方案，透過遊戲、懷舊輔療之旅來喚醒長輩的記憶，保存人生最美好的回憶。

佈老志工葉翠媚為九十五歲婆婆黃顧月娥製作的寶盒是生命繪本，裡頭都是家人帶她出遊的照片，這些點滴彙集成冊，成為黃顧月娥最愛的收藏；為七十五歲的外婆陳素蘭製作繪本的吳宜臻說，外婆曾當選新店模範母親，當時的獲獎照片和結婚照讓外婆念念不忘，也是繪本最重要的元素。

此外，位於新北市永和區的世界宗教博物館，即日起至十月廿日辦理「樂齡天團—老而彌堅的熱力」特展，昨由「祖孫日—歡『銀』祖孫做伙遊宗博」熱鬧登場，館裡祖孫同行、三代同堂，一起用最美的畫面活躍老化、享「壽」生命，將人生重新開箱。

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