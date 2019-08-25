新北「佈老志工」服務時數兌換 新增成長課程

2019-08-25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動「佈老志工」服務，目前已有三千多人加入，市府社會局設立「佈老時間銀行」，讓志工現在的服務時數可以累積存本，等到六十五歲之後，兌換自己所需的照顧服務；社會局今年推出新的兌換項目「多元成長課程」，讓志工提前在服務過程中，就能兌換累積的時數。

規劃「生命繪本」等專班

社會局社會工作科長劉文湘說，多數的佈老志工抱著未雨綢繆精神，期盼在自己體力尚可之際先服務他人，為未來年老時預先累積被服務的時數，但志工們在服務過程中也需要照顧及愛惜自己，「佈老管理中心」在原有的「陪伴服務」、「長照居家服務」兌換項目之外，今年新增「多元成長課程」兌換選項，目前已規劃「銀光記憶寶盒」、「生命繪本」專班。

劉文湘指出，佈老志工以六十至六十九歲佔四十八％最多，但也有四十多歲的志工，過去服務時數的累積，要等到六十五歲之後才能兌換「陪伴服務」，「長照居家服務」雖然沒有年齡限制，卻是針對被評估為失能者，「多元成長課程」是針對健康長輩，而且沒有年齡限制，直接在志工服務過程導入學習的內容，更有助於和長輩互動。

首波合作的對象是「銀光未來創新協會」及「台灣老大人活力發展協會」，佈老志工的服務時數七十二小時，就可兌換「銀光記憶寶盒」、「生命繪本」系列課程；劉文湘說，將陸續尋找合作單位，提供更多元、符合長輩需求的兌換內容。

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