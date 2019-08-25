騎單車上班 新北「通勤綠廊」成形

2019-08-25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市的YouBike站點累計已達五六七站，多年來累積的騎乘人次已在今年六月突破一億人次，市長侯友宜宣布將串聯河濱自行車道與市區自行車道，打造「通勤綠廊」，讓自行車成為範圍更大的通勤運具，目前包括板橋、新店、三重區的「通勤綠廊」已初步成形，但民眾也擔心在市區推廣，人車爭道險象環生。

板橋、新店、三重初步成形

市府交通局與水利局合作，利用河濱高灘地的自行車道串連市區的自行車道，陸續打造「通勤綠廊」；水利局長宋德仁指出，高灘地的自行車道已建置完善，配合增加標誌、標線導引，引導通往市區的騎車路線；交通局長鍾鳴時說，市區道路空間有限，目前汽機車共用已非常擁擠，不太適合讓速度較慢的自行車又擠在一般道路上，所以規劃自行車道與人行道共用，以超過兩公尺寬的人行道優先規劃。

配合增加標誌、標線導引

交通局綜合規劃科長陳建成指出，目前在板橋、新店、三重區，市區自行車道和河濱自行車道串接已經初步成形，板橋區路線從縣民大道—民生路二段—萬板路—江子翠水門—河濱自行車道；新店區從捷運小碧潭站—中央路—央北二路—中山路—湯泉陸橋—陽光橋—陽光公園—河濱自行車道；三重區從捷運路—12越堤道—河濱自行車道。

民眾擔心 市區人車爭道

鍾鳴時、宋德仁日前試騎，沿途勘查指標等安全設施，估計從新店小碧潭站騎到板橋區約需六十至八十分鐘，鍾鳴時表示，「通勤綠廊」會優先考量是否有捷運站、公共自行車租借站等設施，盡量選擇兩公尺以上寬度的人行道，非不得已才使用慢車道，再輔以標誌加強安全性。

有民眾認為，台灣的天氣炎熱，騎車上班一定滿身大汗，自行車騎在慢車道上險象環生，騎上人行道也會影響行人安全，認為市府推動綠色運具的立意雖好，但安全性有待商確。鍾鳴時表示，市府會以身作則，若市府員工願意騎自行車通勤，會協調秘書處設置盥洗空間，並鼓勵企業響應；在交通秩序上，短期先以工程強化「通勤綠廊」的安全設施，未來在新開發區域導入人車分道的安全設計。

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