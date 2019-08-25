白鹿颱風掃過 高雄市未傳出重大災情

2019-08-25

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕白鹿颱風掃過南部，高雄市昨天停班課，市府颱風災害應變中心一級開設，執行預防性撤離二四八三人，下午過後風雨逐漸增強，桃源區累積雨量已達二四二毫米，但未傳出重大災情。

山區易落石 3省道夜間預警性封閉

交通部公路總局第三區養護工程處根據氣象情資顯示，高雄山區夜間雨量將持續增加，考量近期連續降雨土石鬆軟易有落石發生，三工處從昨晚八點起預警性封閉三條省道。

高雄市昨天上午平均風力僅三至四級，也無明顯降雨，但下午三點起風雨漸強，苓雅、美濃等地都測得七級強風，彌陀區更測得十一級風。截至昨天傍晚，山區已預防性撤離二四八三人，以那瑪夏區最多，達一二六二人，桃源區也有八二七人、杉林區三五五人、六龜區三十九人。

雨量方面，截至昨晚八點，桃源區過去二十四小時累積雨量已達二四二毫米，土石流黃色警戒河流有三十三條，並無紅色警戒。全市則有二四二四戶停電，集中在茄萣、湖內，昨天傍晚過後陸續復電。

六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏 今續停班課

市長韓國瑜取消假日的總統造勢行程，昨早八點在颱風應變中心主持第一次工作會議，昨晚八點又主持第二次工作會議，他指示各局處全力防災救災。韓國瑜昨晚八點半宣布，依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市山區的六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等五區，今天（二十五日）雨量達到停班停課標準，因此繼續停班停課一天，但其餘行政區則正常上班上課。

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