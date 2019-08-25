高市清潔隊員甄試 現職臨時人員取消加分

2019-08-25

〔記者蔡清華／高雄報導〕甄選方式引發藍營議員「黨內互打」的高市環保局清潔隊員甄試，環保局先前堅持臨時人員加分有理，但昨天突然在考前一週宣布取消加分措施，讓參與甄試的上萬名考生一陣錯愕！勞團更怒批市府「朝令夕改」，且污名化臨時人員！

考前一週逆轉 勞團批污名化臨時人員

環保局昨天午後發布新聞稿指，為落實韓市長上任後「用人以公平、公開原則」，以及考生立足基點相同的平等原則，決定將加分機制予以取消，考試時間及方式仍依既定期程辦理。

環保局：法制單位認無違法之虞

環保局副局長蔡秀玉說，因受到議員及民眾的陳情，幾經內部跨局處討論，法制單位也認為無違法之虞，為貫徹公開、公平原則，採取對多數考生權益影響最輕之作為，才做此決定。

消息一出，高雄縣職業總工會理事長蘇致榮昨天下午在臉書發文怒批市府「朝令夕改」，且污名化臨時人員，草率決策環保局該出來講清楚！

推翻簡章辦法 三百多位臨時人員錯愕

今年清潔隊員甄試將在八月卅一日筆試，九月一日術科考試。錄取名額為正取一九三名、備取四七六名，吸引高達一萬二千人報名競爭激烈。簡章中「現職臨時人員」只要服務年資一年以上，每個月加總分○．一五分，上限七分。

今年五月市議會市政總質詢時，國民黨議員陳玫娟就曾對現有臨時人員爭取保障名額，建議環保局應該要開放一定比例的正式人員名額給臨時人員，當時市長韓國瑜答覆，「研擬採酌予加分方式」處理。

但是，國民黨議員陳麗娜本月十五日突然以現職臨時人員加分不公要求停辦，環保局則以「無違法之虞」決定依照原訂辦法進行，但陳麗娜仍不同意加分辦法，二度向市府提出質疑，環保局終在昨天對外宣布取消加分辦法。

三百多位清潔隊臨時人員對此感到錯愕，認為離考試只剩一個禮拜，市府廢棄原本考試簡章的做法難道沒有問題嗎？他們每個月只領二萬三千多元，可能因為更改考試辦法將面臨失業的危機。但也有不少考生認為，大家一視同仁的做法才合乎公平原則。

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