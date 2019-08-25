有水了 中壢莊敬廣場消防設備將啟動

2019-08-25

〔記者許倬勛／中壢報導〕中壢區莊敬廣場緊鄰內壢火車站、占地一五○○坪，是旅客往來、里民休憩的重要場所，近日有民眾陳情，廣場周圍的消防滅火設備外觀多有破損，民代到場會勘，另發現廣場長年無水源，若發生火災根本無法使用；中壢區公所表示，經協調後水源問題已解決，待水表裝設完成即可使用，工期預計兩個月。

長年無水源 過去由里長負責維護

區公所解釋，莊敬廣場在十四年前由縣府設立，配合縣府城鄉風貌計畫推動，在內壢火車站後方空地施作廣場、草坡休憩區、兒童遊戲區及舞台區等，因屬於開放空間，依照消防法規無須配置消防設備，當時是因為民眾反映廣場毗鄰火車站，有安全上的顧慮才安裝，過去都由里長負責維護，升格後由區公所接管，當初為何未接水源已經無從查證。

升格後公所接手 預計工期兩個月

區公所表示，隨著人口增長、使用率提升，將配合自來水公司改善，在協調後水源問題已獲解決，水公司預計從莊敬路自來水主管線，施作延管銜接至莊敬廣場，但因廣場目前無水表，加上路面下方管線複雜，須等確定水表位置後才能開挖，工期預計兩個月，另將汰換不堪使用的滅火器與消防設備。

「偌大地方無水可用，消防設備也形同虛設！」市議員謝美英說，民眾常向她揶揄莊敬廣場是「半套廣場」，縱然空間遼闊、方便使用，卻連最基本的供水都沒有，且消防設備也老舊破損。

莊敬里長劉邦茂則無奈說，五、六年前滅火設備都還能使用，但以往都是由他自掏腰包，請載水車到現場將蓄水池注滿，長久下來實在不堪負荷，才會請託民代、公所協助解決問題。

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