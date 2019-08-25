大園要道設雨水下水道卡關 明盼解套

2019-08-25

〔記者謝武雄／大園報導〕大園區中正東路連接國道二號大園交流道，是大園區交通流量最繁重的道路，由於逢豪雨必淹水，為解決淹水問題，市府水務局向前瞻計畫申請一億○六二五萬元，進行中正東路Ｆ幹線雨水下水道工程，但地方擔心完工後恐造成海水倒灌、淹水更為嚴重而拒絕，市府明天將再度和地方民眾協調，水務局長劉振宇也希望用科學數據來說服。

中正東路車流量繁重 逢豪雨必淹

市議員游吾和表示，大園市區位於老街溪下游，出水口與河床高度僅差一．五米，每當大雨時，只要老街溪水位達二分之一，極有可能出現河水倒灌情形，市府不得不防，以往省府已經有二個失敗案例，而此次中正東路Ｆ幹線雨水下水道管涵的二個出水口，又與省府時代規範版本雷同，請及時修正，以免重蹈覆轍。

地方憂心完工後 恐造成海水倒灌

劉振宇表示，中正東路淹水最深地點在中正三街交叉路口，經調查後發現是既有道路側溝排水斷面不足，加上周邊商家將油脂排入側溝影響排水，水務局評估報告也建議，於中正東路上施作雨水下水道系統，將周邊地表逕流雨水藉由雨水下水道排入老街溪。

前瞻補助 市府盼用數據說服民眾

劉振宇說，工務局於去年六月完成側溝改善，環保局也針對商家排放油脂加強稽查，完成短期方案；至於中、長期改善方案部分，水務局爭取「前瞻基礎建設計畫」全額補助經費約一億○六二五萬元，辦理「大園區中正東路Ｆ幹線雨水下水道工程」，規劃於中正東路及和平二街分別埋設直徑一．八米及○．九米到一．五米管涵，全案歷經調查設計、邀集專家學者及區公所召開設計審查會議、提送內政部營建署審議及發包作業，原本要在今年五月開工、預計後年五月完工，由於地方有意見而延緩，明天將再度協調。

劉振宇表示，本工程設計管涵滿管時水位高程為廿一．九九米，高於老街溪右岸中正橋五十年頻率洪水位高程廿一．七八米，確保出水口水流滿管時管涵亦可靠壓力排出，另排放口是往老街溪下游方向排放，雨水可藉由溪流拖引順利排放至老街溪。

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