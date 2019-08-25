迎新課綱 竹市水源國小跨校整合

2019-08-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕因應新課綱上路，新竹市水源國小與三民國中及建功高中、世界高中跨校合作，進行國樂、機器人，食農教育等課程整合，並與種子教育基金會合作，讓學生認識程式設計、AI創新，學習內容更豐富、多元。

與建功國中部合作機器人學習

水源國小校長何信煒說， 因應新課綱，進行跨校的課程整合，與建功高中國中部簽訂機器人課程合作協議，讓學生學習機器人的拆卸與運用。

與三民國中國樂社團課程銜接

也與三民國中進行國樂社團課程的銜接，讓孩子上國中後能參與國樂社練習；另與世界高中合作，將學校的食農課程結合職涯探索，讓學生提早接觸餐飲課程，進行參訪與體驗。

此外，因應新課綱資訊與生活AI創新課程，水源國小與種子教育基金會合作，在五年級學生的資訊課引入Scratch的平台，建立學生程式設計的基礎概念，並認識AI的發展趨勢。

校方還提供解決生活問題的「創客課程」，讓學生動手做，例如「食農創客圖書館」，透過不同食材創新創作，如麵食百變、洛神花和香草的應用。

國樂團有八次奪全國特優冠軍

位於新竹市郊的水源國小採開放學區，國樂團有八次奪下全國特優第一名，並多次獲邀到國外表演與交流 。這幾年推動食農校園， 師生合力完成的教學記錄片「食農小創客」，曾獲教育部第一屆教育金像獎微電影大賽教職員工組首獎，學生可以在校園種菜、養雞，還能探索頭前溪水圳源頭，有特色的辦學，使學生數逐年增加，家長詢問度頗高。

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