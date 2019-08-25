苗縣社大學習20年 林美靜從不間斷

2019-08-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣社區大學創辦二十年，昨天舉辦「感謝有您，共同成就」表揚大會，表揚熱忱資深老師、好學資深學員等，學員也輪番上場表演，展現學習成果，其中六十四歲的林美靜，從一開辦即投入學習，上了二十年的課程，讓她樂在其中，成為終身學習的模範，也是多元學習的楷模。

昨天的表揚活動，也為剛結訓的客家文化志工授證，而苗栗社大口琴班、薩克斯風班、二胡班、陶笛班、中東肚皮舞班、越南語及越南文化班等師生上百人，也輪番上場演出，展現多元學習成果。

資深學員林美靜，高商畢業，之前從事會計工作，從苗栗社大創辦以來，每學期都到社大上課，總共上了二十年、四十個學期的課程，她上過書法、拼布、勞資關係、星空、鐵道、韻律舞蹈、苗栗開發史、園藝等課程，多元學習，豐富了她的人生。

林美靜退休之後更加入苗栗社大校務志工隊，擔任志工隊副隊長，協助社大辦學；她說，到社大上課讓她生活更加充實，對自己活到老、學到老，也樂在其中，由於社大課程非常豐富多元，師資優，盼有更多縣民加入社大的學習行列。

最後與會者寫下自己十年後的心願，或對苗栗社大的期許，放進小小的時空膠囊裡，然後將一個個時空膠囊裝進苗栗公館生產的陶甕中，大家相約十年後一起開封。

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