西湖文旦柚搶收 柚農︰品質無差

2019-08-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白鹿颱風襲台，也帶來影響，苗栗縣最大文旦柚產地西湖鄉，有柚農近日趕緊搶收文旦，其中有柚農粗估，部分來不及長大的柚子只能丟棄，柚農粗估可能產量減少二至三成，但為了一年心血，只能忍痛，不過柚農強調，採收下的文旦柚品質仍佳，消費者不用擔心。

未成熟的只能丟棄 或留樹上

柚農說，畢竟颱風路線之前尚未確定，為避免心血白費，沒了收入，不管有沒有強風大雨，還是只能搶先採收，但難免會造成部分損失，畢竟有些文旦柚尚未完全成熟，只能放棄留在樹上或是丟掉。有柚農說。留在樹上的若運氣好沒碰到大風大雨，還有機會成長；反之就成為落果，直接報銷。

不過，西湖鄉農會總幹事郭豐文表示，目前已進入文旦柚採收期，有柚農所言搶收導致產量減少二至三成應該是與去年比較，但去年產量較往年平均值多出兩成多，所以今年只是回到一般平均值，應該未造成太大損失，而今年品質與往年一樣優質，歡迎民眾多加採購。

大湖高接梨已採收 並無災情

西湖鄉長高阿賜則說，白露節氣前兩至三週文旦柚已經成熟可以採收，目前尚未接到因採收造成產量減少的回報。不過，高阿賜坦言，今年天候不穩，之前鋒面常帶來強降雨，導致部分果園出現落果，他推估光是之前雨勢就導致兩成損失。

西湖鄉文旦柚栽種面積約一百公頃，居苗栗縣首位，一公頃平均可生產約五萬台斤，可說是西湖鄉最重要的產業。近來大力推廣下，名氣更是響亮。

至於位於山區的大湖鄉，大湖地區農會表示，於颱風來臨前高接梨已經採收完畢，應該不會造成災害，農民也無搶收情形。

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