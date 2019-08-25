白鹿颱風擦邊 南投傳零星災情

2019-08-25

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕白鹿颱風來襲，南投縣雖在颱風暴風圈邊緣，但在迎風面的仁愛、埔里、魚池等地也颳起七至十級強陣風，造成多處道路路樹倒塌，交通受阻，日月潭區水域還出現漩渦，並有兩名遊艇員工在潭區水社梅荷園巡查樹倒時，被路樹壓傷，送醫無大礙，埔里市區也有大型看板被強風吹垮，縣內一度有八千六百多戶民宅停電，道路交通及電力經過相關單位搶修已大致恢復正常。

台14甲線樹倒阻斷交通

白鹿颱風昨直撲台灣東南部，南投縣也列陸上警戒範圍，原本上午無風無雨，仁愛鄉山區還有陽光露臉，甚至出現彩虹美景，沒想到中午過後隨著颱風逼近與登陸，災情陸續傳出，南投、草屯地區還出現焚風，草屯飆出卅五．二度高溫。

仁愛鄉台十四甲線清境國小前路樹不敵七級陣風倒在路中央，雙向僅能供小型車勉強通行，加上又有遊覽車擦撞休旅車事故，導致清境至霧社大塞車，台十四線埔霧公路南豐路段也有路樹倒塌阻斷交通，下午陸續搶通。

日月潭區水域出現漩渦

日月潭氣象站昨天下午也測得十級強陣風，潭區水域一度出現漩渦，所幸當時沒有船隻經過，否則若遇水面亂流，可能造成航行不穩，日管處緊急停航，台廿一甲線環湖公路也有多處路段樹木倒塌，伊達邵遊客中心旁路樹甚至攔腰折斷，埔里鎮市區中華路大型廣告看板也被強風吹垮，北環與仁愛路口結實纍纍的蘋婆樹倒塌，幸未造成人員傷亡。

八千多戶停電陸續恢復

台電南投區營業處統計昨天強風一度造成全縣八千六百多戶停電，集中在仁愛、埔里、魚池、水里、信義等鄉鎮，又以仁愛鄉四千七百多戶、信義鄉一千七百多戶最多，經動員上百名人力及大小型車輛六十餘部投入搶修，陸續恢復供電。

台電也提醒民眾，強風豪雨過後發現倒塌的桿線或斷掉垂落電線，立即撥打服務專線一九一一通報，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。

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