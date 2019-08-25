降到2成下 台南將軍馬沙溝擺脫Ｃ肝村

2019-08-25

〔記者楊金城／將軍報導〕Ｃ型肝炎盛行率早年曾高達七成的將軍馬沙溝，二○一五年起由台南市肝病防治協會、成大醫院和台灣肝臟研究學會持續舉辦Ｃ肝定期篩檢治療計畫後，Ｃ肝防治成果不錯，目前馬沙溝Ｃ肝盛行率從早期七成降至兩成以下，洗刷「Ｃ肝村」污名。

Ｃ肝盛行率 早期高達7成

台南市肝病防治協會昨在將軍馬沙溝舉辦Ｃ肝篩檢治療成果發表，成大醫院副院長楊延光、台南市肝病防治協會理事長鄭斌男、台灣肝臟研究學會會長高嘉宏等人都出席。

依據南市衛生局「行動醫院、全民健檢」統計資料推估，目前南市四十歲以上Ｃ肝盛行率平均約四．六％，Ｃ肝盛行率前三名為六甲十三％、下營十一．三％、將軍九．二％。

醫院下鄉 開辦Ｃ肝特別門診

南市衛生局配合衛福部Ｃ肝防治計畫，媒介各醫院在六甲、下營、將軍、大內、官田區開辦Ｃ肝特別門診，成大和台南市肝病防治協會早在二○一五年就到馬沙溝進行Ｃ肝定期篩檢治療計畫，前將軍鄉長陳進財說，Ｃ肝高盛行地區，因早期偏鄉醫療資源匱乏，醫療器具消毒不完全，導致Ｃ肝病毒傳播。

Ｃ肝全口服新藥 健保給付

高嘉宏說，積極治療是降低Ｃ肝盛行率的有效途徑，今年健保給付Ｃ肝全口服抗病毒新型藥物，不僅各期別肝臟纖維化患者都可治療、副作用少，僅需完整三個月療程，治癒率高達九十八％以上。

鄭斌男表示，馬沙溝地區舉辦Ｃ肝篩檢至今檢出一百卅位Ｃ肝患者，協會協助轉介至成大醫院和市立醫院治療成功人數達七十四位，除一位尚在療程中，治療成功人數達七十三位，成功率一○○％。目前馬沙溝Ｃ肝盛行率約在十五至十八％，對於尚未接受治療的居民，未來還將輔導轉介治療，一個都不漏。

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