腎臟塞滿泡泡 「多囊腎」會遺傳

2019-08-24

記者吳亮儀／台北報導

18歲的阿勝（化名）確診罹患多囊腎時，腎臟已經出現囊腫，醫師指出，多囊腎是顯性遺傳疾病，只要父母之一有罹患多囊腎，小孩就有一半機率以上也會得此病。

半數40歲後腎功能急遽惡化

衛福部雙和醫院院長、腎臟科醫師吳麥斯指出，多囊腎病患在20歲、30歲左右都不會特別不舒服，但一半的人在40歲後腎功能開始急遽惡化，且腎臟囊泡不斷增生，最終導致腎臟衰竭，需要洗腎或是腎臟移植。

吳麥斯說，多囊腎是遺傳性疾病，並不是因為後天生活習慣或做了什麼事才得病；多囊腎患者常見的症狀是腎臟出現許多囊泡導致腎臟腫大，嚴重者可以自行摸到腫塊，因壓迫造成腰部腹部腫痛、高血壓等，還有一些泌尿道系統症狀，例如血尿、蛋白尿、泌尿道感染和結石等。

吳麥斯指出，腎臟功能指數是腎絲球過濾率，正常人的腎絲球過濾率是60，多囊性腎臟病開始惡化後，腎絲球過濾率每年會掉5，約10年後腎絲球過濾率就會低於10，只要低於5以下就需要洗腎。

他指出，若在20歲發現罹病、30歲開始腎功能往下掉，大概40歲就可能要洗腎，幾乎有一半以上的患者40歲左右就已經是慢性腎臟病末期。

多囊腎新藥 已納健保給付

多囊腎發生率約每400人到1000人就會有一人罹病；腎臟病防治基金會秘書長吳苡璉說，以往多囊腎多採支持性療法，並輔以低蛋白飲食介入來控制。

吳麥斯說，去年有多囊腎新藥在台灣取得藥證、今年7月納入健保給付，可有效延緩多囊腎病情，其可將腎臟囊泡內的水分排除，減少腫脹。

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