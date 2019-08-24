《謠言終結站》展露好身材 除毛膏不要天天用

2019-08-24

記者吳亮儀／台北報導

夏天穿背心、無袖衣服或是短褲雖然清爽涼快，但不少人也會擔心腋毛、腿毛露在外面不好看，而選擇用除毛膏除毛，甚至有人會天天使用。但食藥署和醫師提醒，如果皮膚易過敏、有傷口問題，建議不要天天使用除毛膏。

主要成分硫醇乙酸鈣 為酸性物質

食藥署指出，脫（除）毛膏常見的主成分為硫醇乙酸鈣（Calcium thioglycolate），這是一種酸性物質，原理是透過該成分溶解毛髮結構中的蛋白質，以達到脫毛的目的。

台灣皮膚科醫學會發言人、林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠指出，很多人覺得毛髮長得很快、想天天用除毛膏除毛，但這畢竟是化學物質，對皮膚較易產生刺激，如有皮膚過敏史，應在脫毛前做小範圍皮膚過敏測試，避免造成局部刺激、皮膚過敏、灼傷的問題。

除毛有分為永久性和暫時性，她指出，暫時性的就是用刮刀除毛、或除毛膏等化學物質除毛，用它來溶解毛髮；而永久性的像脈衝光，針對毛髮黑色素產生熱效應，進而瓦解毛囊再生細胞，毛囊沒了自然不會再長毛了。

黃毓惠說，腋毛主要是防止皮膚摩擦，但沒有特別作用，若不想天天除毛，可考慮用雷射除毛來一勞永逸。

食藥署提醒，民眾選購脫（除）毛膏時，應先諮詢皮膚科醫師或藥師，選購來源清楚且標示完整的產品，並依正確方式使用。

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