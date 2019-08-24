傷口久久不癒 當心拖出大毛病

2019-08-24

文／林唯農

當傷口造成皮膚缺損，且超過4週以上未癒合，即稱為慢性傷口。臨床上，常見病人的慢性傷口動輒歷經3個月至半年仍不見癒合，造成病人生活上諸多不便，若持續未完善處理，一旦遭受細菌感染，就可能造成蜂窩性組織炎，甚至可能引發敗血症，不宜輕忽。

一旦感染 恐變蜂窩性組織炎

通常造成慢性傷口久久不癒的原因包含：組織壞死、傷口因感染或發炎、傷口太潮濕或太乾燥，以及傷口缺氧等因素，其中造成傷口缺氧的原因可能來自病人抽菸，或是患有糖尿病、心血管疾病患者，因動脈硬化、血管阻塞或血液循環不佳，導致傷口缺氧而持續未癒合。慢性傷口除了可能持續有分泌物滲出之外，表面還可能出現黃色或黑色的死皮與腐肉。

適度濕潤的傷口環境，能讓傷口加速癒合，遠古時代人們甚至使用蜂蜜來為傷口保持濕潤。現代的傷口護理，尤其是遲遲未癒合的慢性傷口，醫護人員以各種不同效能的敷料維持適度潮濕、隔絕細菌，並確保透氣以協助傷口癒合，可大大減輕慢性傷口病人的疼痛與不適，增加照顧的便利。

適度濕潤 能讓傷口加速癒合

針對有慢性傷口的病人，建議可尋求醫療院所的傷口照護中心，藉由適當的處置與敷料，讓傷口順利加速癒合。專業敷料種類繁多，有親水性的水膠、人工皮敷料、海藻膠、親水性纖維及海棉類等，且有各種具銀離子或其他殺菌效果的敷料，護理人員會針對傷口種類、滲液程度進行評估，為病人選用敷料，並輔以噴劑、藥膏或負壓治療等方式，提高病人傷口的復原速度。

慢性傷口高危險群包含：糖尿病患者、心血管疾病患者、年紀大、皮膚薄，癒合能力不佳的銀髮族、自體免疫疾病患者、癌症病人、神經病變或損傷的病人等。對比傳統的紗布，專業的敷料不只提高傷口的癒合效率、幫助簡化居家照護的程序，更重要的是避免了細菌感染可能造成的建康風險。

（作者為羅東博愛醫院整形外科暨傷口照護中心主任）

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