肺阻塞當鬼壓床 老菸槍險送命

2019-08-24

記者湯世名／彰化報導

80歲的楊姓老翁是「老菸槍」，近來總覺得胸悶難耐，晚上睡覺時更感覺像是被勒住脖子、無法呼吸。因適逢農曆7月，他一度以為被「魔神仔」纏身，走訪宮廟求神問卜，症狀不但沒有改善，還嚴重到喘不過氣來。經送醫診療才發現，是「肺阻塞」找上身，所幸及時治療，再加上戒菸，才恢復正常的生活。

半夜胸悶難耐 8旬翁求神問卜

彰化基督教醫院胸腔內科主任林聖皓指出，楊姓老翁胸悶、喘咳，平常有痰，晚上睡覺時常會因胸悶睡不好。經安排肺功能檢查，確診為肺阻塞，經使用長效型的支氣管擴張劑後，症狀改善。

彰基醫療長林慶雄表示，肺阻塞是慢性呼吸道發炎造成呼吸道阻塞的疾病，為國人第7大死因，每年造成逾6000人死亡，佔台灣民眾死亡率的6%~10%。引起肺部慢性發炎是因呼吸道長期受到有害物質的刺激，其致病因子包括：長期吸菸、空污、職場危害暴露、感染、遺傳及老化等。在台灣，約每6名65歲以上民眾就有1人罹患肺阻塞。

階梯式治療 緩解症狀防急性惡化

林慶雄說，肺阻塞的早期表徵如晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，易與氣喘、感冒混淆，且患者多半在40歲後才逐漸出現症狀，如果走沒兩步、爬沒三階就喘不停，不可掉以輕心，症狀若持續3週以上就應提高警覺，及早就醫診治。

肺阻塞的治療以緩解症狀、預防急性惡化為主要治療目標。臨床上會依照肺阻塞的嚴重度，施予「階梯式」治療。輕度肺阻塞病人以單方支氣管擴張劑為主；中重度肺阻塞病人則以複方支氣管擴張劑治療；如反覆急性發作，則建議加上吸入性類固醇，改善慢性發炎問題。

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