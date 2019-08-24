高雄／鳳山泳池將委外 民眾爭取不漲價

2019-08-24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大的鳳山運動園區上個月先行啟用游泳池，全票收費五十二元，市府將於十月底前委外經營，票價確定會上漲，但不會高於北市收費標準，不過地方爭取凍漲，希望能維持原價。

首座運動中心預定年底開放

前市府斥資近五億元，打造鳳山運動園區，新建首座市民運動中心預定今年底開放，同步整建體育館、游泳池等，目前已開放網球場、游泳池、溜冰場等，體育館力拚明年農曆年前啟用，運動設施多元化。

新設SPA、兒童池 全票52元

市府暑假提前開放游泳池，設有八個五十公尺游泳道，更新設SPA、兒童池，規模不輸給民營游泳池，還規劃六名教練輪班，協助指導民眾游泳，全票只要五十二元，五十元銅板加二元保險，便宜好玩又受歡迎。

市府預計十月底前委外經營，整個園區每年可節省公帑六百多萬元，每年最高可收權利金八十萬元，不過前鎮游泳池委外經營後，全票從五十二元漲至七十元，地方希望市府能協調業者，維持原價不要調漲。

市府：票價不會高於北市收費

運發局表示，票價確定會上漲，將回歸市場機制，但有要求業者考量物價，進行比價等綜合評估，不會高於北市收費標準，現有公立游泳池優惠條件維持不變，如六十五歲以上長輩、身障者、高市里鄰長免費，在地興仁、興中、協和三里的里民半價優惠。

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