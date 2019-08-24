白鹿來襲 韓週日不去台中造勢

2019-08-24

〔記者王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕輕度颱風白鹿逼近台灣，原訂週日（八月廿五日）要在台中舉辦總統大選造勢活動的高雄市長韓國瑜，昨指出不會去了、會留守高雄。高雄市府及澎湖縣府昨晚宣布，依據中央氣象局預報資料，已達停班停課標準，今天停止上班上課。

高雄、澎湖今天停班課 韓：會留守高雄

韓國瑜表示，高雄災害應變中心預計準備進入二級開設，但不管二級或一級，他本人都會留在高雄做防颱準備，因為擔心白鹿颱風直撲台灣，會帶來多少豪大雨，目前還沒辦法完全了解。

他強調，不管怎樣，高雄市政府將防災防颱列為第一要務、第一優先，保護高雄市民生命財產是市府重要責任，他不會到外縣市、會留守高雄，這是非常重要的關鍵時刻。

市府災害應變中心 深夜提升為一級開設

高雄市政府昨中午宣布，下午三點成立白鹿颱風災害應變中心二級開設，並於昨下午四點召開第一次防救工作準備會議，由副市長李四川主持，晚間十一時提升為災害應變中心一級開設。

六河局針對台南、高雄淹水熱點區域，分別提前預佈抽水機，並指出，今年台南、高雄分別新購置各七十二、廿四部移動式抽水機，共計各有四百廿一、一百廿六部可投入因應災情，六河局也新購五部大型移動式抽水機，全數投入支援。

淹水熱點區域 六河局提前預佈抽水機

水利署副署長曹華平昨赴台南、高雄視察防災備戰情況，他表示，防汛搶險隊須廿四小時密切監視水情，並預佈防汛材料、機具、抽水機組，颱風期間若有積淹水情況發生，可利用接力抽排方式排除積水，以加快退水時間，若有需要將機動增調北部地區抽水機到南部地區協助防災。

六河局局長邱忠川表示，民眾可透過水利署防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情手機APP及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。

曾文、牡丹水庫 進行調節性放水

南水局表示，曾文水庫目前蓄水率約九十％，預估累積降雨量廿毫米，即可達水庫水位二百廿八公尺，另牡丹水庫蓄水率約六十七％，如累積降雨量達三百一十五毫米也會滿庫。曾文水庫昨天透過防淤隧道調節性放水，牡丹水庫亦進行調節性放水。

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