桃園電影節開跑 放映83作品

2019-08-24

〔記者許倬勛／中壢報導〕桃園市文化基金會主辦的第六屆「桃園電影節」，今年以「戀曲二○一九」為題，昨於中壢大江SBC星橋國際影城揭幕開跑，活動至九月一日止，除了十三部競賽作品，今年共有八大單元、七十部優秀電影作品，讓影迷們大飽眼福。

戀曲二○一九為題 活動至9.1

市長鄭文燦出席揭幕典禮時表示，舉辦電影節最大的價值，是鼓勵台灣電影人持續追夢，在自由的空氣下恣意創作，呈現各面向、不同議題的作品，邀請市民購票入場支持優秀作品，而市府也正在桃園藝文園區興建公辦民營電影院，將設置八個影廳，希望提供更多觀賞電影的空間，讓市民可以親近電影、喜歡電影。

「最乖巧的殺人犯」、「殺手餐廳」開幕

主辦單位表示，青春、戀愛一直是桃園電影節最重要的元素，今年參展作品對於「羅曼蒂克」（Romantic）的詮釋將顛覆大眾想像，以《最乖巧的殺人犯》、《殺手餐廳》兩部開幕作品為例，光看名稱難以想像與戀愛的關聯，但劇情、拍攝手法都緊扣主題，以愛為名卻不一定圓滿收場。

《最乖巧的殺人犯》是《引爆點》導演莊景燊最新力作，由獲金鐘獎、台北電影節雙料影帝的黃河主演，劇本受社會事件啟發，描述一名與母親和失智爺爺同住、迷戀動畫的宅男，為了買下限量動畫人偶向暗戀的女孩表達心意，遭捲入一連串事件、甚至引來殺機。

昨播映的另一部開幕影片為《殺手餐廳》，是日本知名攝影師蜷川實花，繼《惡女花魁》與《惡女羅曼史》後，第三度執導的大銀幕作品，改編自擅於描寫恐怖人性的平山夢明同名小說，劇情衝突又荒謬，吸引上百名影迷朝聖。

50元優惠價 欣賞好看電影

桃園電影節昨起十天影展期間，共將播映七十部電影、十三部台灣獎入圍作品，讓民眾能用五十元優惠票價欣賞好看的電影，播映地點分別在中壢大江SBC星橋國際影城、桃園in89統領影城、八德廣豐新天地國賓影城。

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